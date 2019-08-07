Эрбиль, Ирак, , 08:19 — REGNUM

Известная курдская правозащитница Надя Мурад поблагодарила президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани за объявление преступлений против езидов — геноцидом, об этом 7 августа она написала на своей странице в Twitter.

Сама активистка также столкнулась с преступлениями боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — она пережила сексуальное рабство.

«Я благодарна Курдистану и его президенту за принятие резолюции о признании 3 августа официальным Днем памяти жертв геноцида езидов» Надя Мурад

Напомним, 3 августа 2014 года боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вторглись в Синджар — место компактного проживания курдов-езидов в Ираке. В результате чего были похищены около 6 тыс. человек, в основном женщины и дети.

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