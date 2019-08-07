Париж, , 07:57 — REGNUM

В министерстве иностранных дел Франции осудили серию авиаударов Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром по городу Мурзук (Ливия), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Ливия Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что 4 августа 2019 года город Мурзук на юго-западе Ливии подвергся серии ударов с воздуха, в результате которых погибли десятки людей, в том числе гражданские лица.

«Франция напоминает всем сторонам и учреждениям в Ливии об их обязательствах по защите гражданского населения и инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в заявлении МИД Франции.

МИД Франции также выразил солидарность с семьями погибших и раненых.

«Ситуация напоминает о неотложной необходимости немедленной деэскалации и прекращения боевых действий в Ливии», — сообщает французское ведомство.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси о ситуации в Ливии.

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