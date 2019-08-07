Киев, , 07:47 — REGNUM

Глобальному сообществу для выхода из кризиса необходимо построить новый миропорядок, заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, все механизмы, которые помогали миру существовать после Второй мировой войны, в настоящее время устарели, а глобальная система безопасности полностью уничтожена. Это произошло, по его мнению, в результате «пренебрежения достигнутыми договоренностями между государствами».

«Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран, — сказал в эфире телеканала Newsone Тука. — На данный момент просто не работают те механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны».

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В связи с этим он подверг сомнению эффективности работы Организации Объединенных наций и Совета Безопасности ООН, призвав выстроить новый миропорядок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, призыв связан с гибелью четырех боевиков ВСУ в Донбассе.

Отметим, несмотря на объявленное бессрочное перемирие, 5 августа украинские силовики открыли огонь по окраине Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Огонь из стрелкового оружия вёлся одновременно с восьми точек по окраинам посёлка.

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