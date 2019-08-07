Амман, , 07:50 — REGNUM

Высокопоставленные военные Иордании и Катара провели переговоры о расширении сотрудничества, об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Главнокомандующий ВВС Катара Салем Хамад Акиль аль-Нибит прибыл в Иорданию, где провел переговоры с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Иордании генерал-майором Юсефом Хунейти.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы укрепления двустороннего военного сотрудничества, а также обсудили последние события на мировой арене, а также в регионе.

Напомним, отношения между Иорданией и Катаром испортились после дипломатического кризиса 2017 года, когда ряд стран разорвали с эмиратом дипломатические отношения. Амман тогда не стал отзывать посла, но несколько понизил уровень отношений.

Визит представителя катарского генералитета в Иорданиею говорит о преодолении черной полосы в двухсторонних отношениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Катар не одобрил итоги саммита по Ирану в Мекке