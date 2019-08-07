Кампала, , 07:47 — REGNUM

Член парламента Уганды и музыкант Роберт Кьягуланьи, известный как Бобби Вайн, был обвинен в намерении «раздражать, тревожить и высмеивать» президента страны Йовери Мусевени, передает BBC Africa.

Новое обвинение является дополнением к предыдущему обвинению в государственной измене. В предполагаемом инциденте, который привел к задержанию Вайна, сам депутат и его сторонники якобы швыряли камни в президентский кортеж во время митинга в городе Аруа на севере Уганды в 2018 году.

В случае признания его виновным Вайну грозит пожизненный тюремный срок. Вайн и многие его сторонники рассказали, что их «пытали» во время содержания под стражей, однако власти отрицают этот факт.

В другом суде Вайну также было предъявлено обвинение в связи с организацией несанкционированного митинга против закона, по которому транзакции с использованием мобильных денег и использование социальных сетей с 2018 года стали облагаться налогом.

Музыкант Вайн, ставший депутатом парламента, является ключевой оппозиционной силой против правления президента Йовери Мусевени, который недавно отпраздновал нахождение три десятилетия у власти. Недавно Мусевени объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 2021 года, что вызвало недовольство оппозиции.