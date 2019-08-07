Тбилиси, , 07:40 — REGNUM

Следственные органы Грузии вызвали на допрос основателя и владельца грузинского телеканала TV Pirveli Вахтанга Церетели, передает «Первы канал грузинского телевидения».

Отмечается, что акционер компаний «Самгори Трейд «и «Самгори М» Церетели будет допрошен в присутствии судьи 8 августа в рамках дела об отмывании $17 млн через грузинский TBC Bank.

Отметим, по данным следствия, в 2008 году TBC Bank предоставил кредит в размере $17 млн компаниям «Самгори Трейд «и «Самгори М». Фигурантами дела являются бывший глава наблюдательного совета TBC Bank Мамука Хазарадзе и его заместитель Бадри Джапаридзе.

По версии следователей, после получения кредитных средств собственник компаний Самгори Трейд «и «Самгори М» Автандила Церетели, который приходится отцом Вахтангу Церетели, перевел деньги на счета Хазарадзе и Джапаридзе. Позднее банк освободил указанные компании от обязательств.

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