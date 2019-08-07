Мапуту, , 07:36 — REGNUM

Представители правительства Мозамбика подписали историческое мирное соглашение с повстанческой группировкой РЕНАМО. Об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Соглашение, которое должно положить конец кровопролитию, было подписано в столице государства, городе Мапуту.

Напомним, после того, как Мозамбик получил независимость от Португалии в 1975 году, здесь началась гражданская война, которая продолжалась десятилетиями. В результате нее погибли около 1 млн граждан.

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