Токио, , 07:26 — REGNUM

Японская сторона отвергла российскую ноту протеста, связанную с южными Курилами. Об этом заявил 7 августа на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

Ноту протеста получил 6 августа японский посол в России Тоёхисе Кодзуки от заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова. Так Россия отреагировала на нарушения, которые допустили японские участники безвизовых обменов на южных Курилах.

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Суга объявил, что такой протест не принят, а посол Кодзуки вновь изложил российской стороне позицию Японии. Он добавил, что Токио продолжит с Москвой активные переговоры, нацеленные на достижение мирного соглашения, которое страны так и не заключили после Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Моргулов заявил японскому послу, что «протесты» Токио против действий России на Курильских островах неприемлемы, и напомнил, что группа островов — суверенная территория РФ.

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