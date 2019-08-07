Киев, , 07:13 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом Зеленский заявил на своей странице в Facebook.

«Я призываю лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал он.

По его словам, призыв связан с гибелью четырех боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе убиты четверо боевиков ВСУ. Отметим, несмотря на объявленное бессрочное перемирие, 5 августа украинские силовики открыли огонь по окраине Горловки. Огонь из стрелкового оружия вёлся одновременно с восьми точек по окраинам посёлка шахты 6/7. В результате обстрела ВСУ из крупнокалиберного пулемёта было повреждено остекление 30-й школы на Бессарабке.

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