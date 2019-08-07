Париж, , 07:12 — REGNUM

В министерстве иностранных дел Франции выразили соболезнования семьям погибших от взрыва в Каире (Египет), сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении МИД Франции.

Французское ведомство подтвердило свою полную приверженность борьбе с терроризмом наряду с Египтом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Каире в результате столкновения двух автомобилей произошел взрыв, который привел к гибели 20 человек, ещё 47 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте назвали организаторов взрыва в Каире