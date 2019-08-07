Курган, , 06:13 — REGNUM

Избирательный счёт кандидата в губернаторы Курганской области от «Справедливой России» Татьяны Майбороды увеличился почти в 10 раз. Региональный избирком опубликовал новые сведения о состоянии счетов претендентов на пост главы Зауралья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно отчётности, на счету у Татьяны Майбороды с 31 июля 2019 года появилось 4,8 млн рублей. Ранее у кандидата было лишь 59 тыс. рублей. Деньги поступили от Социал-демократического союза молодежи «Справедливая сила». Из них Татьяна Майборода потратила лишь 44 тыс. рублей. Денег на счету кандидата от «Справедливой России» могло быть больше, но пришлось вернуть 2,3 млн рублей юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа.

Избирательный счёт представителя КПРФ Якова Сидорова увеличился в 4,5 раза и составил 450 тыс. рублей против прежних 100 тыс. рублей. Из них израсходовано на агитацию 241 тыс. рублей.

Неизменными остались счета кандидата от ЛДПР Юрия Ярушина и врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Представитель «соколов Жириновского» из 3 млн рублей фонда потратил на агитационные материалы 2,1 млн рублей.

Вадим Шумков из 50 млн рублей избирательного фонда потратил более половины на сбор подписей, агитационные материалы, «иные расходы на проведение избирательной кампании».

Напомним, выборы губернатора Курганской области намечены на 8 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: У врио губернатора Зауралья максимально возможный избирательный фонд