Вашингтон, , 03:30 — REGNUM

Три китайских банка должны, по решению апелляционного суда в Вашингтоне, доказать, что они не причастны к финансированию ядерной программы Северной Кореи, сообщает Bloomberg.

От кредитных организаций требуют, чтобы они отчитались о транзакциях на общую сумму в несколько сот миллионов долларов. У американцев возникло подозрение, что эти китайские банки располагают информацией об источниках финансирования ядерной программы Северной Кореи, но скрывают их.

По предположению агентства, речь идёт о Bank of Communications Co, Shanghai Pudong Development Bank Co и China Merchants Bank Co.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа китайский постпред в ООН Чжан Цзюнь заявил о том, что от Пхеньяна не добиться денуклеаризации, пока действуют санкции.

