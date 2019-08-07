Пекин, , 03:12 — REGNUM

Индия и Пакистан должны отказаться от принятия действий, в одностороннем порядке меняющих статус-кво и наращивающих противоречия в Кашмире, заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, передает 7 августа агентство Синьхуа.

Индийские и пакистанские войска недавно обстреляли друг друга несколько раз близ Линии контроля, проведенной по бывшему княжеству Джамму и Кашмир.

Индия также направила большое количество дополнительных военизированных формирований на территорию Кашмира, подконтрольную Индии и интенсифицировала меры безопасности, что усилило противоречия в регионе, отмечает издание. Индия также анонсировала отказ от «специального статуса» подконтрольной ей территории Кашмира.

Озвучивая серьезные опасения Китая вокруг ситуации в Кашмире, пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин высказала позицию Поднебесной по данному вопросу, которая является ясной и последовательной

«Международным консенсусом является то, что Кашмирская проблема является вопросом, оставшимся от прошлого между Индией и Пакистаном», — заявила Хуа.

По ее словам, заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и действовать благоразумно. В частности, они должны отказаться от осуществления действий, которые в одностороннем порядке приводят к изменению статус-кво и наращиванию трений.

«Мы призываем Индию и Пакистан мирно разрешить все имеющиеся споры посредством диалога и консультаций, а также сохранить мир и стабильность в регионе», — закончила мысль Хуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай призвал Индию проявлять осторожность в односторонних действиях, касающихся пограничных споров с Китаем в районе Ладакх, где, как отмечают китайские СМИ, Индия также решила пойти на обострение территориальных споров.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай призвал Индию не обострять пограничный спор необдуманными действиями