Пекин, , 02:58 — REGNUM

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин призвала все заинтересованные стороны ценить с таким трудом добытое улучшение ситуации вокруг споров на Корейском полуострове и развивать диалог, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Таким образом Хуа отреагировала на запуск КНДР двух тактических управляемых ракет утром по местному времени 6 августа. По ее словам, Китай заметил данный шаг со стороны Северной Кореи, как и совместные учения США и Южной Кореи, которые начались 5 июля. Она также добавила, что ситуация на полуострове находится в критическом состоянии.

Хуа призвала все заинтересованные стороны ценить с таким трудом достигнутые договоренности, а также продолжать развивать диалог во имя разрешения противоречий и смягчения взаимных трений, обеспечив имплементацию политического консенсуса, достигнутого лидерами всех сторон как можно скорее.

Напомним, что со стороны КНДР пуск двух ракет, который был совершен утром 6 августа на расстояние 450 км, является предупреждением Вашингтону и Сеулу, которые в настоящее время проводят совместные маневры.

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