Пекин, , 02:48 — REGNUM

Китай призвал Индию проявлять осторожность касательно пограничных споров между двумя странами во избежание дальнейшего обострения территориального вопроса, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Как отмечает издание, индийское правительство заявило, что Ладакх является Союзной территорией Индии, западный сектор которой является китайско-индийской границей.

«Китай всегда выступал против включения Индией китайских территорий на западном секторе китайско-индийской границы в её административную юрисдикцию. Эта твердая и последовательная позиция остается неизменной», — заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, реагируя на произошедшее.

По ее словам, недавно Индия продолжила нарушать территориальный суверенитет Китая, в одностороннем порядке меняя внутреннее законодательства, а такая практика «неприемлема и не имеет силы».

«Мы призываем Индию проявлять осторожность в словам и действиях касательно пограничного вопроса, твердо придерживаясь соответствующим соглашениям, заключенным между двумя сторонами и избегая любых действий, которые могут в дальнейшем осложнить пограничный вопрос», — заявила Хуа.

Отметим, что буквально во второй половине июля министр обороны Индии заявил, что Китай и Индия соблюдают двусторонние соглашения о поддержании мира и спокойствия на границе двух стран и ни одна из сторон не заинтересована в дестабилизации.

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