Пекин, 7 августа 2019, 02:48 — REGNUM
Китай призвал Индию проявлять осторожность касательно пограничных споров между двумя странами во избежание дальнейшего обострения территориального вопроса, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.
Как отмечает издание, индийское правительство заявило, что Ладакх является Союзной территорией Индии, западный сектор которой является китайско-индийской границей.
По ее словам, недавно Индия продолжила нарушать территориальный суверенитет Китая, в одностороннем порядке меняя внутреннее законодательства, а такая практика «неприемлема и не имеет силы».
Отметим, что буквально во второй половине июля министр обороны Индии заявил, что Китай и Индия соблюдают двусторонние соглашения о поддержании мира и спокойствия на границе двух стран и ни одна из сторон не заинтересована в дестабилизации.
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