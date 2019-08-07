Вашингтон, , 02:41 — REGNUM

Американские конгрессмены собираются вынудить президента США Дональда Трампа вести санкции против Анкары, пишет The Washington Post.

По словам сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда (штат Оклахома), против Турции нужно ввести санкции из-за импорта российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Но не только Анкара, отметил сенатор, будет наказана: аналогичные сделки, если таковые будут, подведут под санкции и другие страны.

Отмечается, что американские законодатели требуют, чтобы Трамп или назвал свой вариант мер воздействия против Анкары, или ввёл санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля Трамп заявил, что не винит Анкару за покупку С-400, так как «этому предшествовало множество обстоятельств и проблем», которые сложились во время президентства в Штатах Барака Обамы.

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