Каракас, , 01:39 — REGNUM

Катастрофой введение новых американских санкций против правительства Венесуэлы не станет, заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса, передаёт телеканал TeleSUR.

Комментируя указ президента США Дональда Трампа о блокировке в Штатах собственности венесуэльского правительства, Арреаса заявил, что в Боливарианской Республике уже созданы «альтернативные пути».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп указом от 5 августа заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США. Как он, так и вся его команда транслируют, что цель очередных санкций — надавить на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы отстранить его от власти.

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