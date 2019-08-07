Вашингтон, , 01:27 — REGNUM

Сделки по экспорту или реэкспорту товаров из Соединённых Штатов в Венесуэлу не подпадут под новые санкции, если сами участники сделок уже не находятся под американскими санкциями, сообщает минфин США.

Комментируя указ американского президента о блокировке собственности правительства Венесуэлы в Штатах, финансовое министерство пояснило, что американцы могу продолжать оказывать венесуэльцам гуманитарную помощь, производить личные денежные переводы.

Так, в Венесуэлу могут быть направлены лекарства и продовольствие. Сделки с центробанком Венесуэлы разрешаются Международному комитету Красного Креста и ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что блокировка собственности венесуэльского правительства в США, указ о которой подписал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, — это не эмбарго, а политическая мера.

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