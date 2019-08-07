Вашингтон, , 01:12 — REGNUM

Решение Вашингтона заблокировать собственность правительства Венесуэлы на территории Штатов — очередная мера против венесуэльского президента Николаса Мадуро, сообщается в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео.

Помпео уточнил, что своим указом, блокирующим собственность венесуэльских властей, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не вводит эмбарго. Это, прежде всего, шаг против «узурпации власти» со стороны Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 5 августа подписал указ о блокировке в США имущества правительства Венесуэлы.

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