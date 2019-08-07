Цхинвал, 7 августа 2019, 01:00 — REGNUM
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика ведет переговоры о признании Южной Осетии с рядом государств, и в ближайшее время можно ждать признаний со стороны еще нескольких государств — членов ООН. Об этом сообщило 6 августа информагенство Рес.
Также президент отметил, что Южная Осетия такие переговоры не афиширует, чтобы не вызвать противодействия со стороны Запада и Грузии.
Бибилов указал, что процесс признания республики необратим, и Южная Осетия в этом вопросе подчеркнул «никуда не спешит».