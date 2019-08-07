Цхинвал, , 01:00 — REGNUM

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика ведет переговоры о признании Южной Осетии с рядом государств, и в ближайшее время можно ждать признаний со стороны еще нескольких государств — членов ООН. Об этом сообщило 6 августа информагенство Рес.

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Анатолий Бибилов Переговоры ведутся со многими странами, и это не секрет, что огромную поддержку оказывают российские коллеги. Думаю, что мы еще увидим не одно, а несколько признаний со стороны государств, которые входят в ООН

Также президент отметил, что Южная Осетия такие переговоры не афиширует, чтобы не вызвать противодействия со стороны Запада и Грузии.

президент Южной Осетии Поэтому мы работаем тихо, спокойно, и уверены, что наши шаги дадут результат в признании Республики Южная Осетия

Бибилов указал, что процесс признания республики необратим, и Южная Осетия в этом вопросе подчеркнул «никуда не спешит».