Берлин, , 00:47 — REGNUM

С призывом отказаться от дальнейшего развития ядерной и ракетной программ обратилось к северокорейскому руководству правительство Германии, сообщили в германском МИД.

Германские власти осудили ракетные пуски Северной Кореи, отметив, что они нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея 6 августа в очередной раз запустила две баллистические ракеты, дальность полёта которых составила 450 км.

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