Бишкек, , 00:36 — REGNUM

Бишкекский городской суд по итогам заседания по делу об аварии на ТЭЦ столицы Киргизии вынес решение о взыскании более 5 млн 185 тысяч сомов (свыше 4,8 млн рублей) с бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны, пишет «Кабар».

Экс-председатель правления Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, экс-гендиректора «Электрических станций» Узак Кыдырбаев и бывший исполнительный директор группы по управлению модернизацией Бишкекской ТЭЦ Темирлан Бримкулов должны будут выплатить ОАО «Бишкектеплосеть» около 1 млн 377 тысяч сомов (около 1,3 млн рублей) и в пользу ОАО «Электрические станции» — около 3 млн 809 тысяч сомов (более 3,5 млн рублей).

Также судебная коллегия оставила в силе приговор по сроку лишения свободы в отношении Калиева и Бримкулова, вынесенный Первомайским районным судом киргизской столицы. А Кадырбаева суд освободил в связи с фактическим отбытием наказания.

Напомним, 26 января 2018 года на Бишкекской ТЭЦ произошла авария, в результате которой столичные жители фактически остались без отопления в самые холодные дни зимы, когда температура на улице достигала минус 25 градусов днем и минус 30 в ночное время. Это привело к порче оборудования и теплотрасс, а также резкому росту нагрузки на электрические сети.

Первомайский суд признал виновными в произошедшей аварии Айбека Калиева и Темирлана Бримкулова, приговорив каждого из них к двум годам и шести месяцам лишения свободы, и штрафу в размере 100 тысяч сомов (93 тысячи рублей). А Узака Кыдырбаева — к четырем годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч сомов (140 тысяч рублей).

Также аналогичные приговоры были вынесены в отношении целого ряда других топ-менеджеров и чиновников энергетической отрасли Киргизии.