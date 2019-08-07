Тирасполь, , 00:29 — REGNUM

В диалоге между Приднестровьем и Молдавией появилась новая проблема: задержание таможенными структурами Молдавии периодических печатных изданий, поступающих из России в Приднестровье. Об этом говорится в опубликованном 6 августа отчете МИД ПМР за первое полугодие 2019 года, передает ИА REGNUM.

«Так, несмотря на многолетнее взаимодействие между почтовыми предприятиями Приднестровья и Республики Молдова, молдавская сторона в одностороннем порядке потребовала осуществлять таможенное оформление периодических печатных изданий с сопутствующими финансовыми издержками», — заявили в МИД ПМР.

Там добавили, что благодаря активному вовлечению международных посредников пока что на этот счет была достигнута промежуточная договорённость

В целом, говоря о динамике переговорного процесса с Молдавией в первом полугодии 2019 года, в МИД ПМР отметили, что она «характеризовалась существенным замедлением, связанным с электоральным циклом и последующим затяжным формированием органов власти в Республике Молдова, что привело к фактической приостановке работы переговорного процесса».

Так, за этот период не было ни одной встречи главных переговорщиков от Молдавии и ПМР.