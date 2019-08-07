Москва, , 00:19 — REGNUM

Общая сумма задолженности, которая оказалась у задержанных участников незаконного митинга в Москве 27 июля, составляет 26 млн рублей, заявила замглавы московского управления ФССП Евгения Клименко, передаёт телеканал «Москва 24».

По словам Клименко, большая часть задолженности — это кредиты, общая сумма составляет 16 млн руб. Шесть миллионов рублей составляют «иные взыскания в пользу физических и юридических лиц».

Задолженность по налогам составила порядка двух миллионов рублей. 800 тыс. руб. приходится на алименты и штрафы, 600 тыс. руб. — на долги по ЖКХ.

Напомним, в ходе незаконной акции протеста в Москве 27 июля, проведённой в связи с отказом регистрировать в качестве кандидатов ряд претендентов на выборы в Мосгордуму, были задержаны 1 074 человека.

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