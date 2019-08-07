Шэньчжэнь, Китай, , 00:05 — REGNUM

Полиция Шэньчжэня на юге Китая провела учения по обеспечению общественной безопасности в преддверии 70-й годовщины со дня основания КНР, сообщает 6 августа газета China Daily.

Всего 12 тыс. полицейских, а также 50 бронированных автомобилей, 200 транспортных средств спасателей, 1,2 тыс. мотоциклов, пять вертолетов, восемь судов и два автомобиля-амфибии приняли участие в учениях.

Целью учений стало проверка боеспособности полиции в случае необходимости поддержания общественной стабильности и безопасности в преддверии 70-й годовщины образования КНР.

Учения начались в 10:30 по местному времени в районе Баоань города Шэньчжэнь. В их рамках прошло совместное морское и воздушное патрулирование, антитеррористические учения и учения по подавлению восстаний.

Отметим, что день образования КНР будет праздноваться только 1 октября, а протесты в Гонконге против закона об экстрадиции, который расположен очень близко к Шэньчжэню идут сейчас и не прекращаются уже несколько месяцев. Ранее китайские власти обещали наказать всех виновных в бесчинствах.

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