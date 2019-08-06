Санкт-Петербург, , 22:37 — REGNUM

Горизбирком Петербурга требует от полиции наказать виновных в распространении агитации против кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Михаила Амосова. Решение обратиться в правоохранительные органы было принято на заседании комиссии 6 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Амосов Amosov.spb.ru

Поводом стала жалоба председателя регионального отделения «Справедливой России» Марины Шишкиной на видео, опубликованное в группе МО «Академическое» в соцсети «ВКонтакте». В ролике кандидат в депутаты от «Единой России» среди прочего рассказывал зрителям о недостатках кандидата в губернаторы от «Гражданской платформы» Михаила Амосова, а также нелицеприятно высказывался о представителях партии «Справедливая Россия».

Шишкина сначала пожаловалась в муниципальный избирком «Академического», но ИКМО проблемы в ролике не увидела, его продолжили распространять. Шишкиной пришлось обратиться в Горизбирком.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия признала незаконным бездействие ИКМО «Академическое», обязала снова рассмотреть обращение Шишкиной по существу. Кроме того, высказывания об Амосове признали незаконной агитацией и решили написать в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, чтобы полицейские пресекли распространение ролика и привлекли виновных к ответственности.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

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