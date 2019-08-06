Дамаск, , 22:21 — REGNUM

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации резко обострилась, за сутки зафиксировано 25 обстрелов, устроенных боевиками, сообщил 6 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

По словам Алексея Бакина, главари действующих в Идлибской зоне группировок отказались соблюдать режим прекращения огня, установленный 2 августа.

За истекшие сутки, отметил начальник российского Центра, «зафиксировано двадцать пять обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Боевики обстреляли населенные пункты Суккария и Сабикия провинции Алеппо, Чекурджак, Мамухия, Калъят-Марза, Мукатталь, Ардаш-Даг, Эль-Харуф, Руайсет-Афиф, Сараф, Джубб-эль-Ахмар и Бейт-Смайра провинции Латакия, Ард-эль-Баб, Дар-Хардата, Джуббайн, Кара-Джурн, Корназ, Хуайз и Хаммамият провинции Хама».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики из Идлибской зоны практически ежедневно обстреливали прилегающие территории, однако отметки в 25 обстрелов в сутки не достигали.

Читайте ранее в этом сюжете: ВКС РФ «обрабатывают» позиции боевиков перед наступлением сирийской армии