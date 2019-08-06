Санкт-Петербург, , 22:21 — REGNUM

Санкт-Петербургская избирательная комиссия вынесла предупреждение кандидату в губернаторы Санкт-Петербурга, депутату Госдумы, режиссеру Владимиру Бортко из-за стихотворения Редьярда Киплинга, которое тот использовал в своих агитационных материалах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бортко на 1 мая в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Решение было принято на заседании Горизбиркома 6 августа. Комиссия рассмотрела множество жалоб на Бортко, в частности, на нарушение авторских прав из-за использования стихотворения Константина Симонова «Сын артиллериста», изображения Петропавловской крепости из фотобанка и логотипа «Нет коррупции!».

Предупреждение в итоге Бортко получил из-за жалобы граждан на публикацию в его газете «Рабочая» произведения Киплинга «Если» в переводе Самуила Маршака.

Заметим, подобные нарушения могут использоваться соперниками Бортко при подаче заявления суд и попытке снять кандидата с губернаторских выборов. Сами по себе предупреждения Горизбиркома таких последствий не предполагают независимо от их количества.

Добавим, комиссия также обратилась в Роскомнадзор из-за того, что несколько изданий опубликовали данные социологических опросов о выборах в Петербурге, нарушив законодательство.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы четыре кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

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