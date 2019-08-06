Псков, , 21:09 — REGNUM

В Пскове сегодня, 6 августа, территориальная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов для участия в дополнительных выборах депутата Псковской городской думы шестого созыва по одномандатному округу №13. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии региона, из девяти претендентов процедуру регистрации прошли восемь кандидатов — директору ООО «ТВ-Медиа», самовыдвиженцу Павлу Чернову отказано в регистрации «в связи с отсутствием некоторых документов, необходимых для регистрации».

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Зарегистрированы официальный уполномоченный представитель «Гражданского регионального автономного движения ГРАД России», 36-летний житель Пскова Василий Краснов (самовыдвижение); начальник отдела внедрения ООО «МИП «Дэмисмед», 39-летний житель Пскова Николай Кузьмин (партия «Яблоко»); директор частной охранной организации ООО «Областное агентство безопасности», 58-летний житель Пскова Олег Луценко (КПРФ); главный врач Псковской городской поликлиники, 58-летняя жительница Пскова Галина Невалённая («Единая Россия»); повар ООО «Перспектива», 24-летний житель Пскова Павел Рахонин (ЛДПР); директор ООО «Эко-край «Псковский», 41-летий житель Пскова Игорь Романов («Партия роста»); заместитель генерального директора «Городской управляющей компании», 39-летняя жительница Пскова Татьяна Филипченкова («Справедливая Россия») и председатель ликвидационной комиссии ООО «Центр дополнительного образования «АйтиЛён», 52-летний житель Пскова Виктор Широбоков (выдвинут Партией социальной защиты).

Дополнительные выборы в Псковскую городскую думу назначены в связи с отказом Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата 13 декабря 2018 года — он получил вакантный мандат в Псковском областном собрании депутатов. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Напомним, что выборы в Псковскую городскую думу имеют особое значение для города, так как глава Пскова избирается из числа депутатов думы. Предыдущий глава Пскова, депутат Иван Цецерский досрочно оставил пост градоначальника в мае 2019 года в связи с новым назначением, оставив только полномочия муниципального депутата.

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