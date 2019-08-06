Сочи, Краснодарский край, , 21:01 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой 6 июля в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой Пресс-служба Кремля

В ходе встречи, которая прошла в преддверии 11-й годовщины признания независимости Абхазии и установления дипломатических отношений с республикой, обсуждались перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рауль Хаджимба заявлял местным СМИ, что планирует обсудить с российским президентом возможность возобновления аэропорта «Сухум», который прекратил принимать рейсы в 1993 году.