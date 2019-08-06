Киев, , 20:59 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко на данный момент проходит свидетелем по всем уголовным делам, в которых он является фигурантом. Об этом 6 августа заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Ни одного подозрения в установленном порядке ему не вручено», — сказал он в эфире радиостанции «Новое время».

Как передавало ИА REGNUM, на Украине возбуждено уже порядка десяти уголовных дел, фигурантом которых является Пётр Порошенко. В их числе — дела по статьям о насильственном захвате власти, легализации средств и уклонении от налогов. На текущей неделе стало известно ещё о двух новых делах. Одно из них касается поездки Порошенко на Мальдивы в январе 2018 года, а другое дело — об отмывании преступных доходов — было возбуждено на Панаме.

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