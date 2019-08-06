Киев, , 20:46 — REGNUM

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» рассматривает четыре кандидатуры на должность премьер-министра страны. Об этом 6 августа сообщил кандидат в депутаты Верховной рады Давид Арахамия в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, претендентами на пост являются глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, топ-менеджер этой же компании Юрий Витренко, заморуководителя Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и бывший замглавы Национального банка Украины Владислав Рашкован.

О том, кто из этих кандидатур является фаворитом, на сегодняшний день говорить преждевременно, отметил Арахамия.

Он также сообщил, что на должность спикера Верховной рады безальтернативно рассматривается кандидатура Дмитрия Разумкова, а на должность генерального прокурора — Руслан Рябошапка.

Напомним, ранее сегодня украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК назвал основными кандидатами на пост премьер-министра Украины Юрия Витренко и Алексея Гончарука.