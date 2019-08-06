Цхинвал, 6 августа 2019, 20:46 — REGNUM
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что его республика должна войти в состав Российской Федерации и осетинский народ должен наконец воссоединиться. Об этом он заявил сегодня, 6 августа, в беседе с журналистами.
По словам Бибилова, исторически было бы правильно, если бы Республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Тогда бы осетинский народ воссоединился.
«Не может народ жить разделенный. В одной части, причем меньшей — республика, а другая часть в составе России», — пояснил Бибилов.
Если Южная Осетия войдет в состав России, то можно будет провести работы по объединению Южной и Северной Осетии в один регион.
«Для осетинского народа это очень важно и жизненно необходимо», — подчеркнул Бибилов.
Глава Южной Осетии подчеркнул, что в случае разделения у народа нет общего развития. И это видно на существующих примерах, в частности, на Южной и Северной Кореях.
«Идеология должна быть одна — объединение осетинского народа и развитие этого объединенного этноса в фарватере России и векторе общего развития РФ», — сказал глава Южной Осетии.