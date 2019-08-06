Сочи, Краснодарский край, , 20:30 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области — встречу глава государства провел в рамках своей поездки в Сочи Краснодарского края 6 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Детали встречи не сообщаются, но известно, что она состоялась в сочинском оздоровительном комплексе «Дагомыс», где отдыхают пострадавшие от наводнения. Во встрече приняли участие несколько семей.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 августа, в рамках поездки в Сочи президент провел заседание попечительского совета фонда «Талант и успех», посвященное развитию образовательного центра «Сириус».