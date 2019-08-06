Исламабад, , 20:24 — REGNUM

Экономический коридор «Китай — Пакистан» — фундаментальный столп нового шелкового пути, которым Пекин рассчитывает связать 70 стран Евразии — должен быть закончен в течение десяти лет. К реализации проекта приступили в 2013 году, когда пакистанским премьер-министром был Наваз Шариф — сторонник менее милитаризованного и зависимого от военачальников Пакистана, более открытого навстречу Индии и миру. Пока он находился у власти, Китай инвестировал в Экономический коридор 26 млрд долларов, благодаря которым экономика страны выросла на 5,8%.

Тогда пакистанская армия отнеслась к этому с подозрением, пишет испанское издание La Vanguardia. Военные боялись, что из-за своей популярности Шариф больше не будет от них зависеть — боялись настолько, что устранили его. Шариф предстал перед Верховным судом по обвинению в коррупции и был помещен в тюрьму за две недели до выборов 2018 года, которые выиграл Имран Хан — подконтрольный военачальникам кандидат.

«Армия очень популярна [в Пакистане], и общественное мнение поверило в рассказ о коррупции и политический нейтралитет военных, — отмечает испанское СМИ. — Благодаря этой популярности, почва для которой готовилась с момента обретения независимости в 1947 году путем войн с Индией за контроль над Кашмиром, вооруженные силы играют роль заботливого отца для привыкшего к наставничеству народа».

Между тем Китай продолжает продвигать проект Экономического коридора, гарантировав военным их часть «экономического пирога» и одновременно дав осознать преимущества союза, который может компенсировать Пакистану нынешнюю зависимость от США. «Исламабад — любимый союзник Пекина. Не только из-за многовекового сотрудничества и своих природных ресурсов, но и благодаря тому, что он является крупным оружейным рынком и «воротами» в многие мусульманские армии», — подчеркивает La Vanguardia. Китай предлагает Пакистану технологии и финансирование, а в обмен хочет получить рабочие руки, выгодную стратегическую позицию и согласие местной армии покупать китайское вооружение.