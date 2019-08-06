Вильнюс, , 20:22 — REGNUM

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сегодня вечером, 6 августа, после объявления Еврейской общины Литвы о закрытии синагоги в Вильнюсе и своего офиса из-за волны антисемитизма и угроз расправы над литовскими евреями со стороны националистов, выступил с заявлением о недопущении разжигания ненависти на почве национальности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Похоже, что в дискуссиях о том, кто в Литве герой, а кто предатель, кое-какие лица переступили грань цивилизованного диалога и спора. Таким я хочу очень ясно сказать, что в демократическом государстве Литве никакая форма разжигания ненависти на почве национальности не будет допускаться. Литва — это страна, где мирно сожительствуют и обязаны чувствовать себя в безопасности граждане всех национальностей», — цитирует слова Сквернялиса его пресс-служба.

Он призвал правоохранительные органы немедленно предпринять действия, чтобы пресечь проявления ненависти на этнической почве.

Ранее сегодня Еврейская община Литвы объявила о закрытии синагоги и своего офиса из-за невозможности обеспечить безопасность на фоне массовых угроз расправы над литовскими евреями со стороны самих литовцев. Правда, конкретные примеры угроз в своём заявлении община не привела и признала, что не обращалась в связи с ними в полицию. В то же время в общине возмущены, что правоохранительные органы не предпринимали никаких мер в связи с публичными оскорблениями евреев. За две недели скандала их были десятки. Так, например, на своей странице в социальной сети Facebook «патриарх» литовских консерваторов, фактически первый руководитель Литвы Витаутас Ландсбергис называл в эти дни Деву Марию «жидовкой» (žydelka в оригинале). Защитники Ландсбергиса утверждают, что это слово в литовском варианте не является оскорбительным и соотносится с нормами литовского языка, где и сам еврей пишется и произносится, как «жидас» — žydas.

Так или иначе, скандал в Литве начался совсем по иным причинам. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс принял решение о демонтаже памятной доски героизированному в Литве пособнику фашистов Йонасу Норейке, расстрелянному по решению советского суда за участие в Холокосте. Он был начальником Шяуляйского уезда при администрации нацистов и отвечал за изоляцию евреев в гетто и конфискацию еврейского имущества. Сам жил в доме одной из убитых богатых еврейских семей. После демонтажа таблички в Литве начался скандал, во время которого литовская парламентская партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы открыто протестовала против демонтажа доски Норейке, а за две недели дискуссии вылились в несанкционированные акции, когда в Вильнюсе на центральных улицах появились десятки, если не сотни, плакатов с изображением Норейки и ещё одного пособника нацистов — Казиса Шкипры, который и вовсе лично участвовал в казнях евреев, в том числе до прихода фашистов в Литву.

Читайте также: Антисемитизм и угрозы расправы вынудили закрыть синагогу в Вильнюсе

Мэрия Вильнюса попыталась «погасить» скандал, демонтировав 6 августа памятную доску советской литовской поэтессе Валерии Вальсюнене, которую обвинили в связях с МГБ и «стукачеством» на того самого Йонаса Норейку. Это скандал не загасило. Уже завтра, 7 августа, в Вильнюсе запланирован митинг неонацистов в защиту «литовских национальных героев».

Напомним, в Литве Холокост носил самый страшный характер. Во времена Второй мировой войны было уничтожено около 98% всех евреев. В абсолютных цифрах — порядка 200 тыс. человек. Литовцы принялись уничтожать евреев ещё до прихода фашистов.