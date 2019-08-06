Москва, , 20:15 — REGNUM

Пользователи социальных сетей продолжают обсуждать информацию об использовании малолетнего ребёнка участниками незаконного шествия в Москве 27 июля. Популярный паблик «Актуальная политика» представил новую видеозапись, на которой зафиксирован сам момент передачи младенца его отцом Сергею Фомину, в отношении которого уже возбуждено уголовное дело.

На кадрах видеозаписи отец ребёнка (по данным СМИ — Дмитрий Проказов) надевает на Фомина «кенгуру» с малышом, а мать младенца увозит в сторону коляску, в которой тот ранее находился. При этом мужчины даже не обращают внимания на то, что с головы мальчика падает чепчик — Фомин наступает на него и продолжает движение.

«Побег от полиции, коляска уехала, чепчик детский совсем растоптали. Ребёнок для него реквизит?» — задаются вопросом авторы публикации.

https://twitter.com/Current_policy/status/1158777524148756480

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергею Фомину было заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК России («Массовые беспорядки»). Следствие также ставит в вину Фомину тот факт, что, покидая митинг, он использовал чужого ребенка в качестве «живого щита» — для беспрепятственного прохода мимо оцепления полиции. Кроме того, прокуратура инициировала рассмотрение вопроса о лишении родительских прав отца и матери ребёнка.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова резко осудила использование ребёнка в качестве «живого щита». Вместе с тем она отметила, что лишение родительских прав является крайней мерой, которая применяется только в тех случаях, если родители «не готовы менять своё поведение и отношение к своему ребёнку».

Возмущение действиями Фомина и родителей ребёнка выразил председатель Совета отцов Андрей Коченов. «Я готов был увидеть всё что угодно, но только не это: взрослый прикрывается младенцем, спасая свою собственную шкуру», — отметил он.

Незаконные акции в центре Москвы 27 июля, где и был зафиксирован факт использования ребёнка, прошли по инициативе ряда бывших кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации по причине множества нарушений при сборе подписей: использования данных несуществующих избирателей («призраков»), умерших людей («мёртвых душ»), жителей других округов и т.д. Митинги начались ещё до подачи и рассмотрения жалоб в Центральной избирательной комиссии, руководство которой советует кандидатам идти законным путём и при необходимости обжаловать решения комиссий в суде.

Вместе с тем эксперты не исключают, что несогласованные акции и провокации на них и были главной целью радикальной оппозиции.