Москва, , 19:58 — REGNUM

На заседании рабочей группы ЦИК 6 августа рассмотрели вопрос о подписях, собранных для регистрации на выборах в Мосгордуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Члены рабочей группы рекомендовали Центризбиркому отказать в жалобе незарегистрированному кандидату от партии «Яблоко» Елене Русаковой. Ей было дополнительно зачтено 75 подписей, однако этого количества всё равно не хватило для участия в выборах.

Также было отказано в удовлетворении жалоб кандидатов Александра Руденко, Екатерины Игнатовой и Дмитрия Гудкова. Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК РФ.