Москва, , 19:46 — REGNUM

Москва призывает Вашингтон отказаться от односторонних санкций, затрагивающих социально-гуманитарную сферу Венесуэлы. Об этом 6 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«После многочисленных провалов вооруженных захватов власти в Венесуэле Вашингтон делает ставку на усугубление социально-экономической ситуации, руководствуясь принципом «чем хуже, тем лучше». Что бы ни заявляли США, эти жестокие рестрикции неизбирательного действия бьют, прежде всего, по наиболее уязвимым слоям населения — пожилым и больным людям, детям», — приводит её заявление пресс-служба МИД.

Захарова напомнила, что, по оценкам американского экономиста Джеффри Сакса, в результате санкций со стороны Соединённых Штатов погибли уже более 40 тысяч жителей Венесуэлы.

«Народ этой страны виноват лишь в том, что поддерживает неугодного Вашингтону лидера», — констатировала представитель МИД.

По её словам, российская сторона призывает Вашингтон отказаться от нелегитимных санкций и политически мотивированных ограничений и срочно вывести из-под торговых и санкционных барьеров социально-гуманитарную сферу.

Захарова подчеркнула, что государства, действительно заинтересованные в урегулировании кризиса в Венесуэле и возвращении этой страны на путь процветания, должны строго следовать Уставу ООН и содействовать поиску путей политического урегулирования на основе диалога между всеми ведущими политическими силами Венесуэлы.

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