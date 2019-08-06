Екатеринбург, , 19:44 — REGNUM

В Екатеринбурге прошла гражданская панихида и прощание с умершим несколько дней назад вице-спикером свердловского заксобрания Анатолием Суховым. Об этом сообщают городские СМИ.

На прощальные мероприятия в Драмтеатре пришли более 200 человек. Проститься с умершим пришли как ключевые чиновники и депутаты региона, так и коллеги Сухова по Свердловской железной дороге.

По словам спикера регионального заксобрания Людмилы Бабушкиной, Сухова будут помнить, ведь он занимался социальными вопросами и «отстаивал права на труд».

Напомним, Анатолий Сухов ушёл из жизни 2 августа 2019 года в возрасте 63 лет. Немалую часть жизни Сухов проработал в Свердловской железной дороге, где и познакомился с экс-губернатором Среднего Урала Александром Мишариным. Во время губернаторства Мишарина Сухов и стал депутатом областного Заксобрания.

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