Москва, , 19:37 — REGNUM

Москва расценивает новые санкции США против Венесуэлы как продолжение «экономического террора» в отношении республики. Об этом 6 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобные шаги не имеют никаких юридических оснований ни с точки зрения международного, ни внутреннего венесуэльского права. Очевидно, Белым домом движет идеология нетерпимости и диктата, которые поставлены выше интересов венесуэльцев», — приводит её слова пресс-служба МИД.

Захарова подчеркнула, что такая «дискриминационная линия» Вашингтона является вызовом всей системе международных отношений и противоречит правочеловеческим и гуманитарным ценностям, утверждая «односторонние карательные меры в качестве нормы жизни».

«Напоминаем, что ни одно государство не имеет права диктовать свою волю другим посредством экономических репрессий», — заявила представитель МИД.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех государственных активов Венесуэлы на территории Соединённых Штатов, а также о запрете американским физическим и юридическим лицам вести дела с законнми властями Венесуэлы и их представителями.

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