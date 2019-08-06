Милан, Италия, , 19:33 — REGNUM

Решение о проведении в Италии досрочных парламентских выборов может быть принято до конца лета, заявил во вторник, 6 августа, вице-премьер Италии, лидер одной из двух правящих партий — «Лиги» Маттео Сальвини, передаёт Adnkronos.

Сальвини вновь отметил, что его партия готова продолжать работу в составе нынешнего коалиционного правительства, но сказал, что если дискуссии с коллегами по коалиции будут тянуться бесконечно, следует провести досрочные выборы.

В нынешнем составе правительства партии Сальвини принадлежит около трети постов, на выборах в марте 2018 года «Лига» получила 17% голосов. Сейчас рейтинг партии — 38%. «Лига» выражает готовность работать в нынешнем составе правительства, если его программа будет приближена к программе партии. В случае проведения досрочных выборов наблюдатели прогнозируют победу правоцентристских партий, пост премьер-министра должен занять Сальвини.