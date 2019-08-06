Киев, 6 августа 2019, 19:30 — REGNUM
Россия, Германия и Франция не заинтересованы в том, чтобы расширить «нормандский формат» переговоров, в частности подключить к диалогу США и Великобританию. Об этом 6 августа отметил на своей странице в Фейсбуке полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
Он призвал второго президента Украины, представителя украинской стороны в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучму провести «жесткий разговор» с полномочным представителем России в ТКГ Борисом Грызловым из-за невыполнения Кремлем Минских соглашений.
По его словам, Киеву и Москве важно обеспечить разведение противоборствующих сторон в Донбассе и при этом обеспечить присутствие «полицейской составляющей» в «серой зоне».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину расширить формат переговоров по Донбассу с привлечением США и Великобритании. В Госдепартаменте США не поддержали идею Зеленского изменить формат переговоров, поскольку это не устранит настоящую помеху прогрессу.