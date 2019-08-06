Киев, , 19:30 — REGNUM

Россия, Германия и Франция не заинтересованы в том, чтобы расширить «нормандский формат» переговоров, в частности подключить к диалогу США и Великобританию. Об этом 6 августа отметил на своей странице в Фейсбуке полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

«Нормандский формат», который существует сейчас, никто не будет менять и расширять, хочет этого Украина или нет. Ни Германия, ни Франция, ни РФ не заинтересованы в том, чтобы привлечь, например, США. Поэтому Украине нужно маневрировать дипломатическими методами», — отметил Стариков.

Он призвал второго президента Украины, представителя украинской стороны в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучму провести «жесткий разговор» с полномочным представителем России в ТКГ Борисом Грызловым из-за невыполнения Кремлем Минских соглашений.

«Президент Украины Владимир Зеленский сделал правильный шаг, когда вернул в трехстороннюю контактную группу второго президента Украины и «тяжеловеса» Леонида Кучму. Теперь все шаги Украины — за президентом Леонидом Кучмой. Это — тяжеловес. Почему? Потому что с ним разговаривают. С ним говорит Грызлов, который находится в РФ; президент Кучма сейчас обязан выйти напрямую и спросить Грызлова, почему РФ не выполняет обязательства? И здесь разговор должен быть жесткий», — добавил Стариков.

По его словам, Киеву и Москве важно обеспечить разведение противоборствующих сторон в Донбассе и при этом обеспечить присутствие «полицейской составляющей» в «серой зоне».

«Необходимо разведение сторон для того, чтобы на Донбассе прекратили стрелять. Есть и другой вопрос — кто будет контролировать так называемую «серую зону» на востоке Украины. Здесь необходимо подключать полицейскую составляющую», — подытожил Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину расширить формат переговоров по Донбассу с привлечением США и Великобритании. В Госдепартаменте США не поддержали идею Зеленского изменить формат переговоров, поскольку это не устранит настоящую помеху прогрессу.