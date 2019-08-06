Рим, , 19:25 — REGNUM

Италия должна предложить Евросоюзу распространить свой подход к ограничению нелегальной миграции на весь ЕС, сказано в письме Маттео Сальвини, главы МВД страны и лидера одной из двух правящих партий — «Лиги», премьер-министру Джузеппе Конте, передаёт Il Messaggero во вторник, 6 августа.

Речь идет не только о пресечении проникновения нелегальных мигрантов в Италию, но и о совместной работе с «третьими странами», которые готовы к сотрудничеству в сфере ограничения потоков мигрантов.

Этот вопрос следует обсудить в том числе и на заседаниях Европейского совета, объединяющего глав государств и правительств ЕС, считает Сальвини.