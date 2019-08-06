Минск, , 19:21 — REGNUM

В минском во Дворце Независимости 6 августа Александр Лукашенко провел встречу со своим другом и коллегой Курманбеком Бакиевым, преподнеся подарки 70-летнему экс-президенту Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев Gov.by

«Мы все и придем к тебе на день рождения, — сказал Лукашенко. — Ты можешь нам приготовить кыргызский плов? Плов с тебя, вино — с нас!».

Бакиев поблагодарил коллегу за подарки и пригласил к себе в гости отпраздновать прошедший праздник. В официальном сообщении сказано также, что Лукашенко и Бакиев «провели рабочую встречу, обсудив актуальные вопросы».

Напомним, что официальный Бишкек неоднократно добивался выдачи свергнутого президента Курманбека Бакиева, однако власти Белоруссии отказывали в выдаче под предлогом политической мотивации уголовного преследования беглого коррупционера.

Александр Лукашенко не только принял бежавшего из Киргизии Курманбека Бакиева и его ближайшее окружение, но и помог вложить выввезенные из страны деньги в белорусскую недвижимость и бизнес. По неофициальной информации, Бакиев получил гражданство Белоруссии и государственную награду, что до сих пор раздражает киргизскую общественность.