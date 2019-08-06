Ереван, , 19:17 — REGNUM

Министерство юстиции Армении готовится к созданию специальной рабочей группы по проведению конституционной реформы, ее сформирование планируется в феврале 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Армении Рустам Бадасян.

«Некоторые элементы переходного правосудия будут также в документе о судебно-правовой стратегии, который будет обнародован в ближайшее время. Мы собираемся еще и с целью конституционных реформ в феврале 2020 года сформировать специальную группу. То есть все работы находятся на текущем этапе. Что касается механизмов проверки этики судей и других должностных лиц, то отмечу уже готов пакет поправок в Судебный кодекс, который после внутренних обсуждений и некоторых поправок в течение этого месяца будет поставлен на общественное обсуждение», — отметил армянский министр.