Москва, 6 августа 2019, 19:17 — REGNUM
В МИД России вызван посол Японии по вопросу Южно-Курильских островов, сообщает 6 августа пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил послу Японии Тоёхиса Кодзуки о неприемлемости «протестов» японского правительства против действий России на Курильских островах.
Игорь Моргулов подчеркнул, что все Курильские острова являются суверенной территорией Российской Федерации, и комментарии Токио по поводу визитов российских руководителей в эти районы Сахалинской области и мероприятий экономического и военного характера граничат с вмешательством во внутренние дела России.
Кроме того, послу Японии Тоёхиса Кодзуки выражен протест в связи с фактами нарушений, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с Курильскими островами. Японская сторона, отметил замглавы МИД РФ, должна более ответственно подходить к формированию таких групп.
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