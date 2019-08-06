Москва, , 19:17 — REGNUM

В МИД России вызван посол Японии по вопросу Южно-Курильских островов, сообщает 6 августа пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Замглавы МИД России Игорь Моргулов заявил послу Японии Тоёхиса Кодзуки о неприемлемости «протестов» японского правительства против действий России на Курильских островах.

Игорь Моргулов подчеркнул, что все Курильские острова являются суверенной территорией Российской Федерации, и комментарии Токио по поводу визитов российских руководителей в эти районы Сахалинской области и мероприятий экономического и военного характера граничат с вмешательством во внутренние дела России.

Кроме того, послу Японии Тоёхиса Кодзуки выражен протест в связи с фактами нарушений, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с Курильскими островами. Японская сторона, отметил замглавы МИД РФ, должна более ответственно подходить к формированию таких групп.

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