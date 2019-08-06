Киев, , 18:50 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой о проведении встречи лидеров стран «нормандской четвёрки». Соответствующую запись он разместил 6 августа на своей странице в Facebook.

«Я призываю лидеров стран — участниц нормандского переговорного формата — Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина — как можно быстрее собраться для возобновления переговоров», — написал президент Украины.

Поводом для созыва встречи Зеленский назвал гибель четверых украинских военнослужащих в районе Павлополя. Причиной их гибель, по его словам, стал обстрел из ручного противотанкового гранатомёта.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предлагал расширить «нормандский формат», подключив к процессу представителей США в дополнение к представителям России, Германии, Франции и Украины.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова к любому формату переговоров по урегулированию в Донбассе. Однако, по его словам, такая встреча должна быть проработана заранее, а также необходимо выяснить, как к инициативе отнесутся другие участники данного процесса.

В Госдепартаменте США позднее заявили, что не поддерживают изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине, поскольку такие инициативы «не устраняют подлинное препятствие прогрессу в имплементации Минска». Препятствием, как считают в Вашингтоне, служит «отсутствие у России политической воли».