Ереван, 6 августа 2019, 18:50 — REGNUM
Российский лоукостер «Победа» продолжит полёты в Армению, в город Гюмри. Об этом заявил представитель компании «Победа» Вардан Алексанян.
Ранее агентство ТАСС, со ссылкой на источник в авиакомпании, сообщило, что российская авиакомпания приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. По словам неназванного источника, «Победа» недовольна тем, что в аэропорту Гюмри систематический недоливают топливо.
Отвечая на вопрос, в чем заключалось недоразумение, Алексанян сказал, что это рабочий процесс, и всякое бывает: сейчас главное — положительное решение проблемы.
«Честно говоря, не знаком с подробностями о недоливе топлива. Это вообще другие услуги, но я скажу вам, что недоразумение устранено и стороны продолжат работать в нормальных отношениях», — сказал Алексанян.
Он сообщил, что в течение летнего сезона «Победа» увеличила количество рейсов и выразила надежду, что они будут продолжаться в течение зимы.
«В рабочем процессе бывают недоразумения, но главное — разрешить это недоразумения в теплой и дружеской обстановке», — сказал он.
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