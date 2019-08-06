Ереван, , 18:50 — REGNUM

Российский лоукостер «Победа» продолжит полёты в Армению, в город Гюмри. Об этом заявил представитель компании «Победа» Вардан Алексанян.

Ранее агентство ТАСС, со ссылкой на источник в авиакомпании, сообщило, что российская авиакомпания приостанавливает рейсы в Гюмри (Армения) с зимнего сезона. По словам неназванного источника, «Победа» недовольна тем, что в аэропорту Гюмри систематический недоливают топливо.

«Процесс идет в нормальном русле, было зафиксировано недоразумение, которое устранено», — заявил Вардан Алексанян.

Отвечая на вопрос, в чем заключалось недоразумение, Алексанян сказал, что это рабочий процесс, и всякое бывает: сейчас главное — положительное решение проблемы.

«Честно говоря, не знаком с подробностями о недоливе топлива. Это вообще другие услуги, но я скажу вам, что недоразумение устранено и стороны продолжат работать в нормальных отношениях», — сказал Алексанян.

Он сообщил, что в течение летнего сезона «Победа» увеличила количество рейсов и выразила надежду, что они будут продолжаться в течение зимы.

«В рабочем процессе бывают недоразумения, но главное — разрешить это недоразумения в теплой и дружеской обстановке», — сказал он.

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