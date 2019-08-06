Рига, , 18:46 — REGNUM

Вместо польских магазинов литовцы теперь предпочитают ездить в Калининградскую область, куда теперь можно попасть по бесплатной электронной визе. Как сообщает новостной портал bb.lv, на российско-литовской границе все больше очередей из желающих попасть в самую западную область России.

Среди тех, кто готов стоять в очереди на границе, есть и туристы, а также и те, кто направляется в Россию за более дешевыми, чем в Латвии и Литве, бензином, продуктами и другими товарами. До введения Россией бесплатных виз литовцы предпочитали закупаться в соседней Польше, благодаря чему семья могла экономить от 150 до 200 евро в месяц.

Сегодня же Прибалтика готовится уже к следующему этапу облегчения процесса пересечения российской границы — с октября 2019 года по бесплатной электронной визе можно будет попасть также в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Пока еще нет официального перечня стран, граждане которых будут иметь право оформлять визу онлайн. Но, как сообщает эстонский портал Postimees, советник посольства РФ в Таллине Дмитрий Лицкай рассказал, что нововведение «с большой вероятностью в первую очередь» коснётся эстонских граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бесплатную электронную визу в Калининградскую область, которая стала действовать с июля, за почти месяц оформило порядка 20 тыс. граждан разных стран

Визу, заполнив форму на специализированном портале Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 государств.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит восемь дней.

Читайте ранее в этом сюжете: За месяц бесплатную визу в Калининград попросили около 20 тыс. туристов